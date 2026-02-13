Історія миколаївської фотографії, розпочата 2 січня 1991 року, коли семеро фотохудожників – Борис Панов, Олександр Нарожний, Олександр Посторонко, Володимир Кисіль, Леонід Падруль, Сергій Тимчук та Ігор Кирьяк – створили Миколаївську обласну організацію Національної спілки фотохудожників України, продовжується.

Саме це довела фотовиставка «Південний альбом 2026», яка відкрилася сьогодні, 13 лютого, у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, передає кореспондент Інше ТВ.

На відкритті експозиції багато згадували батьків-засновників, віддали належне фотомитцям, які зараз захищають Україну у лавах ЗСУ. Дехто з майстрів-учасників виставки розповів про свої фото, а хтось, як, наприклад, Сергій Кононенко, і показав – на відкриття завітала дівчинка, яка кожної неділі ходить з батьками на акції-нагадування про військовополонених, а на жанровому фото Сергія втілена в образі України.

Цьогорічна експозиція об’єднує 42 фотографії від 15 авторів, серед яких відомі миколаївські фотохудожники члени НСФХУ: Ольга Волкова, Ірина Гузій, Олександр Деркач, Сергій Жолонко, Олексій Колібабчук, Сергій Кононенко, Юрій Кошковський, Ігор Марценюк, Олександр Нарожний, Дмитро Скороходов, Андрій Слива, Вадим Федоров, Ігор Єрмолаєв. Не всі майстри змогли бути присутніми на відкритті: Ірина Гузій зараз в Іспанії (учасники і глядачі експозиції почули її привітання по відеозв’язку), Олександр Нарожний – у Франції, Сергій Жолонко – у Кропивницькому, але одночасно вони були тут – у своїх роботах. Також миколаївці побачили світлини кандидата в члени НСФХУ Тетяни Непомнящої та члена Національної спілки журналістів України Юрія Кузовлєва.

Різноманітною була жанрова палітра фото – репортажні, портретні, пейзажні. І всі вони показують наше з вами життя у всьому його різнобарв’ї, яке залишає після себе присмак зі знаком «+», наче говорить: з будь-якою бідою ми впораємося. Без сумніву, на позитивне сприйняття фотовиставки налаштовував і музичний фон, який майстерно створили студенти Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва Варвара Вашуріна і Самуїл Неофітний.

Якщо хочете позитивних емоцій, сходіть на виставку – вона діятиме ще місяць у Виставковій залі МОІППО на вул. Адміральській, 4а.

