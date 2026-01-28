Упродовж грудня 2025 року Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу здійснено 12 розрахунків шкоди, завданої атмосферному повітрю Миколаївської області внаслідок пожеж, що виникли через обстріли.

Про це повідомили в ДЕІ Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Загоряння фіксувалися у житлових будинках, на підприємствах малого та середнього бізнесу, великих промислових об’єктах, об’єктах енергетичної інфраструктури, а також у гаражних кооперативах і складських приміщеннях.

Загальна площа пожеж склала 1050 кв.м. У повітря потрапило 83,2 тонни продуктів горіння, з яких 83,16 тонни — діоксид вуглецю, що безпосередньо впливає на стан атмосферного повітря та клімат.

За результатами розрахунків загальний розмір шкоди становить понад 253 тис. грн.

Фіксація таких випадків і обрахунок екологічних збитків є важливою частиною роботи Інспекції — для документування наслідків війни та формування доказової бази щодо шкоди, завданої довкіллю України.

Як повідомляло Інше ТВ, 615 тисяч грн збитків – це наслідки пожеж, що виникли через обстріли Миколаївщини за перший тиждень листопада