З початком холодів збільшилась кількість ракетних та дронових атак, спрямованих на знищення енергетичної інфраструктури.

Лише за перший тиждень листопада на території Миколаєва та області виникло 8 пожеж на площі 2560 кв.м. Постраждали цивільні та енергетичні об’єкти, а також житлові будинки, інформує Держекоінспекція Південно-Західного округу.

Наслідком цих атак стало значне забруднення повітря продуктами горіння. Інспекція провела розрахунки шкоди від неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Загальна сума збитків склала 615 354 грн, а маса викидів досягла 202,9 тонн, з яких 200,7 тонн — діоксид вуглецю.

