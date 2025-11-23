Боєць Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» лейтенант поліції Дмитро Сипченко тільки-но декілька днів тому повернувся зі сходу країни. Час у відпустці вирішив дарма не гаяти і наступного дня купив каблучку для своєї коханої. Зробити пропозицію йому допомогли колеги з відділку поліції Нового Бугу. Автівку, в якій їхали закохані, інспектори зупинили начебто для перевірки документів, а замість цього букет квітів і омріяне ним «Так!».

Про це розповіли в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До лав поліції Миколаївщини Дмитро долучився у 2020 році. До повномасштабної війни забезпечував безпеку громадян на посаді інспектора сектора реагування патрульної поліції відділу у Новому Бузі. У 2023 році приєднався до «Люті» і уже в складі об’єднаної штурмової бригади Нацполіції брав участь у боях під Кліщіївкою та Курдюмівкою. Отримав поранення, але це не спинило бійця і далі захищати країну.

Попри війну та кілометри відстані, його вже два роки підтримує і чекає вдома кохана Вікторія. Цьогоріч на сході, у перерві між бойовими завданнями, Дмитро вирішив пожартувати. Чоловік скористався цифровою державною послугою та онлайн зробив коханій пропозицію. Вона підтвердила, але в його думках була інша мрія – квіти, обручка і справжнє «Так» від неї.

Два дні тому Дмитро приїхав у відпустку. Вирішив дарма час не гаяти, а придбавши каблучку для коханої, попросив колег-поліцейських допомогти здивувати Вікторію.

Поблизу Нового Бугу інспектори Баштанського райвідділу поліції зупинили автівку, де їхали закохані, начебто за порушення правил дорожнього руху. Перевірка документів, огляд транспортного засобу… яке ж було здивування Вікторії, коли поліцейський попросив саме її підійти до багажного відділення. А там стояв Дмитро, щоб сказати найважливіші слова. Під оплески інспекторів, від коханої він почув «Так».

