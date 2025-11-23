росія продовжує утримувати в Латинській Америці власний військовий контингент і розширює співпрацю з режимом Ніколаса Мадуро.

Про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів у коментарі для видання The War Zone.

За його словами, у Венесуелі нині перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військовослужбовців.

Їх очолює генерал-полковник олєг макарєвіч — командувач так званої оперативної групи “екватор” міністерства оборони рф. Саме він керує підготовкою венесуельських силовиків.

“Вони виконують роль військових радників і інструкторів. Це підготовка піхоти, спецпідрозділів, операторів БПЛА, а також робота з розвідкою та зв’язком”, — зазначив Кирило Буданов.

Начальник української розвідки наголосив: ротація російських сил у Венесуелі триває вже багато років і не є відповіддю на посилення американської військової присутності в регіоні.

Сам командир угруповання макарєвіч і близько 90 росіян розміщені у Каракасі, решта — на об’єктах у Маракайбо, Ла-Ґуайрі та на острові Аведес.

“російські підрозділи, ймовірно, залишаться у Венесуелі, навіть якщо США ухвалять рішення про силовий сценарій. росія намагатиметься говорити з Вашингтоном напряму, прикриваючись присутністю своїх військових в країні”, — підкреслив Кирило Буданов.

Командир російського контингенту у Венесуелі макарєвіч у ході повномасштабного вторгнення в Україну командував угрупованням військ “Дніпро”. Саме макарєвіч у червні 2023 року організував підрив Каховської ГЕС — злочин, який завдав значної гуманітарної, екологічної та економічної шкоди Україні.

