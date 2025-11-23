Європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного плану США, які передбачають, що на Збройні сили України не накладатимуть жодних обмежень.

Про це свідчить копія угоди, яку отримала газета The Washington Post, пише «NV».

За даними газети, план передбачає повернення під контроль України Запорізької АЕС та Каховської дамби, а також забезпечення «вільних проходів» по Дніпру та контролю над Кінбурнською косою.

Інші територіальні суперечки будуть вирішені після припинення вогню, йдеться у пропозиції.

Високопосадовці ЄС, зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії, планують взяти участь у переговорах щодо мирного плану в Женеві в неділю, 23 листопада, повідомив європейський чиновник на умовах анонімності.

