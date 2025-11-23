Протягом усього тижня росія продовжувала атакувати Україну.

Вона застосувала понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більше 60 ракет різних типів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

Також він підтвердив, що «мирний план Трампа» обговорюватимуть у Женеві: «Вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії».

«Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру», – додав Володимир Зеленський.

Як повідомляло Інше ТВ, вчора у Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи – 33 загиблих, зокрема 6 дітей, безвісти зниклими вважаються 6 людей, в тому числі одна дитина.

Сьогодні вночі росіяни атакували БпЛА Дніпропетровщину: у Дніпрі – 14 поранених, зокрема дитина, по області – ще 5, з них двоє дітей (ФОТО)