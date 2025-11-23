Росіяни атакували Дніпропетровську область БпЛА. За інформацією ПвК, 15 з них знищили. Втім, є і наслідки ворожого терору.

Про це зранку 23 листопада повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Інше ТВ.

Так, у Дніпрі через атаку росіян постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев’ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин.

Дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали.

У Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі.

Продовжував противник гатити й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі на Миколаївщині збито 3 ворожих БпЛА