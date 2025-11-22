Мирний план для України, запропонований Вашингтоном, обговорять представники Європи, США та України. Зустріч відбудеться в найближчу неділю, в Женеві.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, близькі до саміту G20 в Йоганнесбурзі, передає УНІАН.

Європу в Женеві представлять Франція, Велика Британія та Німеччина, які утворюють неформальний безпековий альянс під назвою E3.

У Європі хочуть змінити кілька пунктів мирного плану щодо України

За інформацією BILD, щонайменше чотири пункти плану мають бути змінені:

насамперед, європейці не згодні з пропозицією про поділ територій, а саме визнання всього Донбасу і Криму російськими;

обговорюватиметься скорочення Збройних Сил України;

гарантії безпеки для України також на порядку денному зустрічі в Женеві, оскільки у європейських лідерів викликають сумнів пропозиції США;

ще один пункт, який хоче змінити Європа, стосується заморожених російських активів на загальну суму близько 300 мільярдів євро.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що якщо Україна впаде, це вплине на весь європейський континент. За словами Мерца, закінчення війни “можливе тільки за згодою України”.

У Європарламенті закликали до суттєвих змін у мирному плані Трампа. У коментарі BILD лідер консервативної ЄНП Манфред Вебер наголосив, що в порушенні плану США йдеться не лише про Україну, а й про безпеку в Європі. Політик звернув увагу на три питання: «Є три питання: по-перше, Україна має самостійно вирішити, чи може вона поступитися територіями, це не можна нав’язувати. По-друге, Україна має бути укріплена у військовому відношенні, а не ослаблена. І по-третє, ми повинні перетворити ЄС на європейський НАТО. Ми більше не можемо беззастережно покладатися на США».

Як повідомляло Інше ТВ, «Мирний план Трампа» – це проєкт, який потребує додаткової роботи, – заява лідерів ЄС та G7

