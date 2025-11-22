Повною зрадою України назвав «мирний план Трампа» британський політик, екс-премєр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це він написав у авторській колонці для Daily Mail, передає Інше ТВ.

«Уявіть, що ви Володимир Володимирович Путін і проводите спокійну суботу в Кремлі або, можливо, в одному з величезних палаців, які ви награбували у російського народу, на березі Чорного моря.

Ви розслаблено лежите на своєму білому шкіряному дивані і дивитеся телевізійні новини, і не можете стримати посмішки, дивлячись на некомпетентність своїх супротивників, на приголомшливу слабкість Заходу.

Ви втратили понад мільйон солдатів, загиблих і поранених, у своїх спробах підкорити Україну. Вам все ще не вдалося захопити більше 20% території країни. Ваша економіка хитається. А тепер вони говорять про якийсь новий 28-пунктний план припинення війни – і він міг бути повністю написаний Кремлем!

Це смішно. Так званий мирний план передбачає військову кастрацію України. Він вимагає російського вето на членство України в НАТО та російського контролю над введенням будь-яких іноземних військ на територію України.

Документ пропонує українцям не тільки відмовитися від будь-яких спроб повернути Крим або Донбас, але й передати величезні території, включаючи близько 250 000 українських цивільних осіб, які росіяни навіть не контролюють.

Звісно, ​​ви знали, що ваші переговірники спробують щось подібне. Але ви ніколи не вірили, що хтось сприйме це серйозно.

Ви також не можете повірити, що президент Трамп схвалив би цей план, бо це повна зрада України», – зазначив Борис Джонсон.

Також він розкритикував земляків.

«Українцям поставили ультиматум розпочати переговори на цих ганебних умовах. Де їхні союзники? Їхні друзі? А як щодо британців, наприклад, які колись були такими непримиренними ворогами російського експансіонізму?

Британці завжди намагалися очолити Європу проти агресії Путіна. Саме вони колись мобілізували підтримку та зброю для України. То чому ж – байдуже ви дивуєтеся – ми не чуємо новин з Лондона? Що ж таке з британцями цими днями?», – написав він, закінчивши колонку словами «в ім’я свободи, нам потрібно вертикально подати 28-пунктний план для України».

