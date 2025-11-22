У Ростовській області Сили спеціальних операцій збили дроном російський гелікоптер Мі-8.

Про це сьогодні, 22 листопада, повідомили в Командуванні ССО, передає Інше ТВ.

«Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі «deep strike» дроном ССО!

Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть.

Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!», – йдеться в дописі до відео.