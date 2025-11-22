Лідери ЄС проводять переговори щодо того, як реагувати на 28-пунктний план Білого дому, який, на думку критиків, винагороджує російську агресію.

Угорський прем’єр Віктор Орбан, який давно виступає проти підтримки України, розглядає нову суперечливу дипломатичну ініціативу Вашингтона як можливість заблокувати мільярди доларів фінансування для Києва.

Про це пише POLITICO, передає Інше ТВ.

У листі, надісланому в суботу президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, який отримав POLITICO, Орбан закликав ЄС підписати 28-пунктний план США, згідно з яким Україна має відмовитися від частини території та скоротити свої збройні сили наполовину, а Вашингтон отримає 50% прибутку від відбудови країни.

«Європейці повинні негайно і беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів, – написав Орбан. – Окрім підтримки президента США, ми повинні без зволікань розпочати автономні і прямі переговори з Росією».

Водночас Орбан зазначив у листі, що Угорщина «не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі» і «не погоджується з прийняттям такого рішення від імені та в рамках ЄС».

Чиновники в Брюсселі наразі проводять переговори з країнами-членами щодо того, як використати заморожені російські активи для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро. Це питання стоїть на порядку денному, який має бути затверджений на зустрічі лідерів у Брюсселі 18 грудня.

Канцлерка Німеччини Урсула фон дер Ляєн та лідери провідних економік беруть участь у саміті G20 в Йоганнесбурзі в суботу, де «тривають дуже інтенсивні дипломатичні зусилля щодо мирного плану для України», – сказав другий представник ЄС. Президенти та прем’єр-міністри 27 країн-членів ЄС також обговорять пропозиції Білого дому в кулуарах саміту ЄС-Африканський союз в Анголі в понеділок.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас на початку цього тижня різко розкритикувала американські пропозиції, попередивши, що «тиск повинен чинитися на агресора, а не на жертву. Нагородження агресії лише спровокує її подальше зростання».

Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському час до четверга, щоб погодитися з планом. «Йому доведеться погодитися, а якщо йому не сподобається, то, знаєте, вони просто повинні продовжувати боротися, я думаю», – сказав Трамп у п’ятницю.

Зеленський, чия країна готується до чергової зими у стані війни після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, заявив, що Київ переживає «один з найскладніших моментів» у своїй історії і, можливо, буде змушений вибирати між «втратою гідності або ризиком втратити ключового партнера».

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із США щодо «мирного плану Трампа»