У Тернополі пошуково-рятувальні роботи тривають четверту добу.

22 листопада близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 33.

Як повідомляло Інше ТВ, в Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – рф.