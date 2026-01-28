Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, які прибудуть найближчим часом.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповів посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

«Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції», — сказав посол.

За його словами, одна така мобільна електростанція може забезпечити теплом та електроенергією десятки тисяч людей.

«Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їхньому підключенні — так само, як і з генераторами, — але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше», — наголосив Томс.

Міжнародна підтримка української енергосистеми

18 січня Фонд Stand With Ukraine запустив благодійну акцію-збір “Тепло з Польщі для Києва”. За 10 днів акції вдалося зібрати 8 мільйонів злотих (приблизно 80 млн гривень) на закупівлю генераторів для України. Перша партія установок прибула до столиці 26 січня. Невдовзі їх також отримають регіони, чия енергоінфраструктура найбільше постраждала від обстрілів РФ, зокрема Харківська та Сумська області.

19 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив усім закордонним дипломатичним установам України ініціювати термінові збори коштів для підтримки енергетичної сфери, за прикладом нещодавньої польської акції.

21 січня Нідерланди та Данія оголосили про виділення 43 мільйонів євро для підтримки української енергетики.

22 січня литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що його країна відправить Україні електрогенератори на суму у понад 2 мільйони євро.

Посольство України у Словацькій Республіці 23 січня оголосило збір на термінові потреби українців в альтернативному живленні. За три доби в країні вдалося зібрати понад 530 тисяч євро. Першу вантажівку з генераторами на 130 тисяч євро 29 січня відправлять у Чернігів, ще одну, на 100 тисяч євро, — до Сум і Сумщини.

Того ж дня, 23 січня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що міжнародні партнери оголосили про намір надати Україні нові пакети допомоги, які включатимуть понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання для стабілізації системи.

25 січня стало відомо, що чеські активісти за чотири дні зібрали майже 4 мільйони євро на закупівлю генераторів та акумуляторів для мешканців Києва.

27 січня Євросоюз передав Україні партію з 447 генераторів на суму 3,7 мільйона євро. Понад сотню з них спрямують до Києва для забезпечення роботи обʼєктів критичної інфраструктури.

До підтримки енергосектору України долучилася й Фінляндія, надіславши загалом 70 гуманітарних вантажів. До складу допомоги увійшли силові трансформатори, генератори, мобільні котли, електродвигуни, кабелі, компоненти для відновлення та модернізації мереж.