Рішення Комітету міністрів Ради Європи про часткову розширену угоду для початку роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії наразі ще не ухвалено, однак підготовка її тексту вже завершена.

Про це пише Укрінформ з посиланням на коментар Постійного представника України при Раді Європи Миколи Точицького.

«Станом на сьогодні рішення Комітету міністрів щодо схвалення часткової розширеної угоди і започаткування трибуналу ще немає, однак підготовку тексту самої угоди вже завершено», – пояснив він.

За словами Точицького, зараз треба відповісти на питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення, а також інших витрат.

«Комітет міністрів ухвалив рішення про початок роботи адванс-тім, тобто так званої передової групи, що допоможе країні, яка прийматиме трибунал, (Нідерландам – ред.) відповісти на ці всі запитання. На минулому тижні комітет міністрів якраз вирішив, що ті 10 мільйонів євро, які виділила Європейська комісія, будуть використані на роботу цієї адванс-тім», – сказав Постійний представник.

До передової групи входять експерти від держав-членів. Вона почне роботу безпосередньо у Раді Європи, у департаменті з питань правосуддя.

«Відповідно, вони підготують свого роду дорожню карту – хто, скільки, яким чином. І, думаю, що найближчим часом, очевидно, до Міністерського засідання у Кишиневі, ми з вами будемо мати відповіді на питання щодо схвалення самої угоди щодо трибуналу і питання щодо тих держав, які готові будуть долучитись до його створення», – пояснив Точицький.

Він повідомив, що є різні припущення стосовно того, скільки саме потрібно буде держав з-поміж 46 членів Ради Європи для запуску роботи, але варто мати на увазі, що часткова угода має можливість залучити в роботу й інші країни.

«Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того, як буде ухвалення рішення по самій угоді і по трибуналу, вони до нас доєднаються», – додав Постійний представник України при Раді Європи.

