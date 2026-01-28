Сьогодні, 28 січня, у межах пілотного проєкту з тестування швидкісного зв’язку 5G стартував тестовий запуск цієї технології в Бородянці (Київщина). Пілот триватиме щонайменше до грудня 2026 року.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.

Бородянка стала другим населеним пунктом України – після Львова, – в якому встановили базові станції 5G.

Уряд затвердив План розвитку 5G ще у листопаді 2020 року, проте через повномасштабне вторгнення повноцінний запуск технології був відкладений. У 2025 році проєкт відновили, наразі він пілотний, оскільки повноцінний запуск 5G можливий лише після завершення воєнного стану.

Після отримання необхідних дозволів від Збройних Сил України та успішного проведення випробувань пілот вже запущений у Львові і Бородянці. Надалі планується масштабувати його у Харкові, Києві та Одесі.

Як повідомляло Інше ТВ, 12 січня в Україні вперше запустили 5G – у Львові.