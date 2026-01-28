Нагадаємо, видання Politico стверджує, що Фіцо після зустрічі в Мар-а-Лаго заявив лідерам ЄС, що Трамп “небезпечний” і “не в собі.

У відповідь на це обурений Фіцо заявив у Х, що “мета ненависного пробрюсельського ліберального порталу Politico — знищити конструктивні відносини, які Словаччина має з усіма чотирма куточками світу”.

«Це сумний прояв ліберального та прогресивного політичного й медійного світу:

зловживання кримінальним правом для знищення опонентів, неприйняття інших думок, безмежна медійна брехня та спроби замахів на життя політичних лідерів у Словаччині та США.

Щойно вчора мені довелося спростовувати брехню нової ліберальної пробрюссельської зірки Угорщини Петера Мадяра. Менш ніж за 24 години я змушений рішуче відкинути брехню порталу Politico щодо того, як я нібито оцінив свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом на неформальному саміті в Брюсселі.

Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, свідків немає, але це не завадило порталу POLITICO вигадати брехню.

Добре відомо, що я є одним із «фаворитів» цього порталу, де суверенітет, боротьба за національні інтереси та власна думка вважаються злочинами.

Отже:

Я не виступав на неформальному саміті в Брюсселі, як і жоден інший прем’єр-міністр.

Наприклад, жоден із країн Вишеградської четвірки.

Я відкрито критикував цей саміт, його підготовку та скликання. На саміті я не вів неформальних розмов з жодним прем’єр-міністром чи президентом про мій візит до США.

Існували постійні спроби зірвати мій візит до США, як це було з моїм візитом до росії, коли деякі країни-члени ЄС навіть не дозволили прольоту над їхньою територією! Оце так солідарність.

Я згоден з багатьма стратегіями президента США, але з деякими — ні. Я чесно очікував, що після моєї різкої заяви щодо Венесуели мій візит до США скасують.

Цього не сталося, що змушує мене ще більше цінувати зустріч із президентом США.

Єдина мета Politico — знищити конструктивні відносини, які Словаччина має з усіма чотирма куточками світу.

Це також стосується інтересів Словацької Республіки в диверсифікації програми мирної ядерної енергетики та співпраці зі США.

Якщо мені потрібно висловити критичну думку, мені не потрібні жодні рупори.

Достатньо, наприклад, моєї пропозиції щодо необхідності заміни Каї Каллас».