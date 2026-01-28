Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо минулого тижня на саміті повідомив лідерам ЄС, що зустріч із Дональдом Трампом залишила його шокованим через стан розуму президента США, розповіли п’ятеро європейських дипломатів, поінформованих про цю розмову.

Про це пише Politico.

Роберт Фіцо, один із небагатьох лідерів ЄС, які часто підтримують позицію Трампа щодо слабкостей Європи, був стурбований «психологічним станом» президента США, сказали двоє дипломатів. За словами двох співрозмовників, Фіцо використав слово «небезпечний», описуючи те, яким Трамп виглядав під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Розмова між Фіцо та його європейськими колегами відбулася в Брюсселі 22 січня на полях екстреного саміту ЄС, скликаного для обговорення трансатлантичних відносин після погроз Трампа захопити Гренландію. Лідери використали цю зустріч, щоб спробувати знизити напругу після того, як президент США днем раніше відмовився від погрози запровадити мита проти деяких європейських країн через це питання.

За словами дипломатів, словацький прем’єр зробив свої зауваження під час окремої неформальної зустрічі між деякими лідерами та керівниками ЄС, а не під час офіційних переговорів за круглим столом. Хоча жоден із дипломатів, які спілкувалися з POLITICO, не був там присутній, окремі лідери невдовзі після цього окремо поінформували їх про зміст розмови.

Усі дипломати отримали анонімність від POLITICO, щоб мати змогу обговорювати конфіденційні обміни між лідерами. Вони представляють чотири різні уряди ЄС. П’ятий — високопосадовець ЄС. Усі сказали, що не знають деталей того, що саме Трамп сказав Фіцо, що викликало таку реакцію.

Коментарі Фіцо особливо важливі, оскільки він є одним із найбільш прореспубліканських і про-Трампівських політиків Європи. Після зустрічі в Мар-а-Лаго він вихвалявся своїм доступом до президента США у відео на Facebook і висловлював підтримку підходу Вашингтона до війни Росії проти України. Рік тому Фіцо виступав на Конференції консервативної політичної дії й сказав американцям: «Ваш президент робить Європі велику послугу».

Прессекретарі Фіцо не відповіли на численні запити щодо коментарів.

Анна Келлі, речниця Білого дому, заявила: «Це абсолютно фейкові новини від анонімних європейських дипломатів, які намагаються бути актуальними. Зустріч у Мар-а-Лаго була позитивною та продуктивною».

Високопосадовець адміністрації, який був присутній на зустрічі Трампа й Фіцо та отримав анонімність, щоб описати розмову, сказав, що не може пригадати жодних незручних моментів чи дивних обмінів репліками. За його словами, зустріч, яку ініціював Фіцо, була приємною, нормальною й включала навіть легкі жарти, зафіксовані фотографом Білого дому.

Один із європейських дипломатів сказав, що Фіцо виглядав «травмованим» після зустрічі з Трампом. За словами дипломата, Фіцо охарактеризував Трампа як такого, що «не при собі», використовуючи слова, передані їм їхнім лідером, який безпосередньо брав участь у розмові.

Глибока криза

Приватні занепокоєння Фіцо контрастують із публічним описом його візиту до Мар-а-Лаго, який він оприлюднив у Facebook.

У відео Фіцо сказав, що запрошення до резиденції Трампа у Флориді стало знаком «високої поваги та довіри» з боку президента США. Два лідери обговорювали Україну, а також спільну думку про те, що ЄС перебуває у «глибокій кризі», під час того, що Фіцо назвав «неформальними й відкритими розмовами».

Фіцо, який під час поїздки до США підписав угоду про співпрацю у сфері цивільної ядерної енергетики з Вашингтоном, не згадав у відео ні претензій Трампа на Гренландію, ні його операції із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро раніше в січні.

Він сказав, що обговорення зосереджувалися на таких питаннях, як Україна, стверджуючи, що Вашингтон шукає його думки, бо Словаччина — «не брюссельський папуга», тобто не повторює позиції інституцій ЄС.

Навіть без заяв Фіцо, лідери Європи та високопосадовці дедалі більше стурбовані «непередбачуваністю» президента США, за словами шостого дипломата ЄС, який не був безпосередньо поінформований про розмову минулого тижня.

Побоювання щодо здоров’я президента США «швидко стають темою обговорення на всіх рівнях», сказав чиновник ЄС, залучений до політичних дискусій у Брюсселі та між столицями.

Трамп, якому 79 років, неодноразово й категорично заперечував, що має будь-які проблеми, які впливають на його когнітивні здібності, заявивши цього тижня New York Magazine, що він не страждає на хворобу Альцгеймера.

«Я цього не зроблю, добре?»

Відтоді як Трамп повернувся до влади рік тому, європейські уряди намагаються зрозуміти, як реагувати на його позиції щодо вторгнення Росії в Україну, очевидної підтримки ультраправих політиків, бар’єрів для вільної торгівлі та ролі США в обороні континенту.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив новими тарифами проти восьми європейських країн, включно з Францією, Німеччиною та Великою Британією, які, за його словами, заважають його зусиллям «захопити» Гренландію — напівавтономну територію Данії, члена ЄС і НАТО. Він також не виключив застосування сили для захоплення острова.

У промові в Давосі (Швейцарія) минулої середи президент США вимагав «негайних переговорів» щодо отримання Гренландії, але виключив використання військової сили.

«Ми, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу й тиск, і тоді ми були б, відверто кажучи, непереможними. Але я цього не зроблю, добре?» — сказав Трамп.

Після виступу він заявив, що погодив рамки угоди щодо Гренландії з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та відкликав свою погрозу, хоча деталі цієї домовленості досі не оприлюднені.

На саміті минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, два найвпливовіші лідери ЄС, попередили колег, що попри цю домовленість, блоку потрібно ставати менш залежним від США у сфері безпеки.

Після зустрічі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що лідери засвоїли урок: протистояти Трампу «твердо», але «без ескалації» — ефективна стратегія, якої слід дотримуватися й надалі.