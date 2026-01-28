Вже кілька днів поспіль у Миколаєві ожеледиця. Із вихідних міські комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Про це 28 січня повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«КП «ЕЛУ Автодоріг» і вдень, і вночі обробляє дороги протиожеледними матеріалами. Є відпрацьований графік і черговість обробки доріг. Лише за останню добу використали 126,5 тонни реагентів. Роботи тривають і зараз

Окрім цього, залучені бригади та техніка КП «Миколаївські парки». Працівники очищають тротуари та зупинки громадського транспорту», – йдеться в повідомленні міськради.

Також міська влада звернулася до голів ОСББ та УК, бізнесу і мешканців:

«Звертаємося до голів ОСББ та керівників управляючих компаній: прохання оперативно організувати обробку та прибирання прибудинкових територій, щоб біля будинків було безпечно для людей.

Бізнесу – будь ласка, розчистіть територію біля ваших об’єктів від льоду або виконайте посипку протиожеледними матеріалами.

Мешканцям – будьте уважні на вулиці: обирайте зручне, неслизьке взуття, не поспішайте на переходах, сходах і зупинках громадського транспорту.

Водіям – будь ласка, не залишайте авто на головних магістралях і узбіччях, це заважає роботі техніки. Дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції», – також йдеться в повідомленні.

