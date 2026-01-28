Негода перетворила автошляхи нашої області на справжню ковзанку. Ожеледиця значно ускладнила рух як для приватного транспорту, так і для спецтехніки, що поспішала на допомогу людям.

Протягом доби підрозділи ДСНС Миколаївщини 12 разів залучалися до буксирування транспортних засобів:

11 разів — надавали допомогу автомобілям екстреної медичної допомоги, в яких перебували хворі;

1 раз — допомогли аварійній бригаді РЕС дістатися місця проведення робіт.

Допомога знадобилася у містах Первомайськ, Вознесенськ, Нова Одеса, а також у Костянтинівській та Мішково-Погорілівській територіальних громадах Миколаївського району і Веселинівській територіальній громаді Вознесенського району.

Закликаємо водіїв та пішоходів бути максимально обережними!