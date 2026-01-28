6–8 лютого 2026 року Україна візьме участь у міжнародній туристичній виставці BALTTOUR 2026, яка відбудеться у Міжнародному виставковому центрі на Ķīpsalas iela 8 у Ризі (Латвія).

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України, передає Інше ТВ.

На виставці працюватиме консолідований National Stand of Ukraine під слоганом Let’s Plan Ukraine.

Організаторами українського стенду виступають Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) спільно з Посольством України в Латвійській Республіці, Торгово-промисловою палатою України та Українським торговим домом.

До складу української делегації увійдуть представники ДАРТ, Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, Lviv Tourism Office, Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА, Association of Incoming Tour Operators of Ukraine та Торгово-промислова палата України.

«Україна презентує на BALTTOUR 2026 філософію солідарного туризму – формату подорожей, який не передбачає масового відпочинку під час війни, але відкритий для тих, хто прагне підтримати країну через відвідування, налагодження бізнес-партнерств, знайомство з культурою та участь у відновленні.

Участь України у BALTTOUR 2026 – це можливість зміцнити міжнародні партнерства, представити сучасне бачення українського туризму та закласти основу для масштабного відновлення галузі після перемоги.

Let’s Plan Ukraine – вже сьогодні», – кажуть в ДАРТУ.

