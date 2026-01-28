Дослідники з Женеви виявили у мозку несподіваний механізм, який дає людям із шизофренією нову надію. Як з’ясувалося, мозок може впливати на те, наскільки сильно у пацієнтів виражені такі симптоми, як втрата мотивації та знижена здатність відчувати задоволення.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Шизофренія відома насамперед такими симптомами, як маячня та галюцинації. Однак, як повідомив нещодавно Женевський університет, це захворювання нерідко супроводжується ще й яскраво вираженою апатією, ангедонією (зниженням здатності відчувати задоволення) і соціальною самоізоляцією, що наростає. Але для цієї групи симптомів ефективного лікування поки що не придумано.

У дослідженні, опублікованому в журналі Biological Psychiatry, вчені Женевського університету та Женевської університетської клініки показали, що центральну роль у формуванні таких симптомів грає мозок. Чим краще він регулює систему винагороди, тим слабше виражені втрата мотивації та соціальна самоізоляція. Якщо цей регулюючий механізм перестає працювати належним чином, такі симптоми починають посилюватися. За словами вчених, цей висновок важливий не лише для науки, а й для конкретної практики.

Сама система винагороди розташована глибоко в мозку та погано доступна для терапевтичного впливу. Мозочок знаходиться безпосередньо під склепінням черепа, що робить його потенційною мішенню для неінвазивного лікування, наприклад, для нейростимуляції магнітними імпульсами. Подібний метод застосовують вже при депресії. У Женеві зараз триває клінічне дослідження, в рамках якого вчені сподіваються відповісти на запитання, чи може цілеспрямована стимуляція мозочка допомогти і людям із шизофренією.

У дослідженні беруть участь пацієнтки та пацієнти, які, незважаючи на медикаментозну терапію, продовжують страждати від яскраво вираженої втрати мотивації та від соціальної самоізоляції. Чи призведе стимуляція мозочка до помітних поліпшень у їхньому повсякденному житті, має прояснитися найближчими роками. Перші результати дослідження очікуються у 2028 році.

