Внаслідок атаки російської федерації по Білогородській громаді на Київщині в ніч на 28 січня загинули двоє людей, ще четверо звернулися по медичну допомогу. У житловому багатоповерховому будинку сталася пожежа покрівлі та верхнього поверху, проводилася евакуація мешканців.

Про це повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає «Апостроф».

За інформацією КОВА, жертвами обстрілу стали чоловік і жінка. Серед тих, хто потребував допомоги медиків, – двоє дітей та молода жінка, у яких діагностували гостру реакцію на стрес, а також чоловік із отруєнням продуктами горіння. На місці події працювали рятувальники, психологи та медичні бригади.

Станом на 4:22 ранку пожежу в житловому будинку вдалося локалізувати. Очільник ОВА підкреслив, що наразі пріоритетом є убезпечення людей та ліквідація наслідок удару.

Також 28 січня росіяни вдарили балістикою по об’єкту інфраструктури Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Поранені двоє людей, заявив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Gazeta.ua.

“Унаслідок ракетної балістичної атаки по об’єкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей – 51-річну жінку та чоловіка 60 років”, – написав він.

Лікарі надають усім всю необхідну допомогу, додав Вілкул.

Крім цього, вранці середи, 28 січня, російські окупанти поцілили у двір багатоповерхівки у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено понад 100 квартир та 20 автівок. Виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «NV».

За його словами, за медичною допомогою звернувся 37-річний чоловік.

«Після відбою на місці почнуть роботу фахівці райадміністрацій, що фіксуватимуть збитки, нанесені країною-агресором», — зазначив він.

