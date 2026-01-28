У Миколаєві зафіксовано різке зростання звернень мешканців за медичною допомогою через складні погодні умови та сильну ожеледицю.

Лише за останню добу до травматологічного пункту Міської лікарні швидкої медичної допомоги звернулися 98 пацієнтів, 74 з них – через вуличні травми на ожеледиці. Більшість з постраждалих – 51 пацієнт – отримали переломи, 12 – потребували госпіталізації.

Про це повідомили в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Загалом за три дні ожеледиці, з 25 січня (станом на ранок 28 січня), з травмами, отриманими внаслідок ожеледиці, звернулося 134 постраждалих. Переломи діагностували у 98, а 18 пацієнтів потребували хірургічного втручання.

