Громадські організації закликають доопрацювати нову редакцію Цивільного кодексу, яку запропонував Руслан Стефанчук, щоб документ відповідав Європейській конвенції з прав людини та зобов’язанням України перед ЄС.

Про це йдеться у спільній заяві низки правозахисних організацій, передає hromadske.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував проєкт нового Цивільного кодексу України (№ 14394).

Правозахисні організації зазначають, що, попри заявлену «європейську модернізацію», проєкт у нинішній редакції суперечить європейським стандартам і порушує зобов’язання України, які держава взяла на себе в межах вступу до ЄС.

Зокрема, йдеться про положення, які унеможливлюють визнання судом факту існування сімейних відносин між людьми однієї статі.

Крім того, «проєкт повністю ігнорує зобов’язання», які Україна уже мала б виконати в межах вступу до ЄС, оскільки в ньому відсутні положення, які дозволили б людям однієї статі реєструвати свої стосунки. Також положення передбачають, що всі шлюби, укладені людьми, які змінили стать, автоматично стають недійсними.

«Це не просто стагнація у сфері прав людини чи відсутність прогресу на євроінтеграційному шляху, а фактичний відкат у правовій площині, який викликає серйозне занепокоєння щодо руху України за так званим грузинським сценарієм — декларування європейського курсу за одночасного ухвалення законодавства, що суперечить цінностям та праву ЄС», — йдеться в заяві правозахисників.

Громадські організації закликають голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука та народних депутатів:

зупинити просування проєкту Цивільного кодексу в нинішній редакції;

підтримувати проєкт Цивільного кодексу лише після того, як його положення повною мірою відповідатимуть євроінтеграційним зобов’язанням України.

Також активісти звертаються до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики з проханням сформувати правовий висновок про необхідність суттєвого доопрацювання проєкту.

