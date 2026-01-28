Чоловік із власного мобільного повідомив оператору спецлінії поліції, що нібито має намір здійснити вибух на одній із станції столичного метро. Правоохоронці упродовж декількох годин встановили правопорушника. За невдалий жарт чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У понеділок, 26 січня, на спецлінію 112 заявник повідомив, що начебто має кілька кілограмів вибухової речовини та вчинить злочин на одній із станцій київського метрополітену. Поліцейські одразу зареєстрували подію і розпочали перевірку.

Оперативники відділення поліції №1 Миколаївського райуправління спільно з співробітниками регіонального управління СБУ та за підтримки поліцейських-аналітиків управління кримінального аналізу встановили, що неправдиве повідомлення надійшло від 45-річного жителя Миколаєва, який на момент дзвінка перебував вдома.

Поліцейські під час обстеження його оселі будь-яких вибухонебезпечних предметів, які могли б становити загрозу, не виявили. Під час спілкування із правоохоронцями фігурант не надав будь-яких пояснень своїм діям.

Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом підозрюваному обиратиметься запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

