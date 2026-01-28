У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора та в ніч на 28 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, на ТОТ Донецької області уражено зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.

Також підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі “Хохольська” у Воронезькій області рф. Підтверджено займання нафтопродуктів – спостерігається густий дим. Результати уточнюються

Серед іншого уражено склад боєприпасів противника у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області; зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області) та пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області).

Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області рф. Втрати окупантів уточнюються

Окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” у Краснодарському краї рф – підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 ку.м).

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

