Миколаївський центр з гідрометеорології оприлюднив цікаві факти про температуру повітря на опади.

Про це передає Інше ТВ.

Так, за багаторічними спостереженнями з 1986 по 2025 роки клімат Миколаївщини демонструє помітні контрасти.

Щодо температури:

найхолодніший рік — 1987, середньорічна температура повітря по області склала +8,2°C;

найтепліший рік — 2024, середньорічна температура по області досягла +13,8°C.

Щодо опадів:

найбільша річна кількість опадів по області зафіксована у 2010 році — 692.1 мм;

найменша річна кількість опадів по області — у 2025 році, лише 308,6 мм.

«Ці показники наочно відображають кліматичну мінливість нашого регіону та важливість постійних метеорологічних спостережень», – кажуть миколаївські метеорологи.

