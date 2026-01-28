Марк Рютте має одну головну місію як генеральний секретар НАТО: не допустити, щоб Дональд Трамп «підірвав» альянс.

Ця зосередженість тепер ставить колишнього прем’єр-міністра Нідерландів на шлях зіткнення з тими самими європейськими столицями, з якими він колись працював поруч, — і залишила НАТО з синцями навіть після того, як йому вдалося відмовити Трампа від його погроз анексувати Гренландію, пише POLITICO.

Напруга була повністю очевидною в понеділок у Європейському парламенті, де Рютте різко захищав провідну роль наддержави в альянсі.

«Якщо хтось тут думає… що Європейський Союз або Європа загалом можуть захистити себе без США — продовжуйте мріяти, — сказав він депутатам. — Ви не можете».

Реакція була швидкою — і гнівною.

«Ні, дорогий Марку Рютте», — відповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у X. — «Європейці можуть і повинні взяти відповідальність за власну безпеку. Це європейський стовп НАТО».

«Це був ганебний момент», — сказала Наталі Луазо, колишня міністерка у справах Європи Франції, а нині депутатка Європарламенту. — «Нам не потрібен фанатик Трампа. НАТО потрібно відновити баланс між зусиллями США та Європи».

Іспанець Начо Санчес Амор був ще прямолінійнішим.

«Ви — посол [США] при [НАТО], — запитав соціаліст-депутат Рютте в гарячій суперечці, — чи генеральний секретар, який представляє альянс і його членів?»

Цей конфлікт також оголює дедалі глибший розлом усередині НАТО: переконання Рютте, що утримання Трампа на боці альянсу — єдиний спосіб зберегти його, і зростаючу тривогу Європи, що така стратегія лише «випорожнює» НАТО зсередини.

Поки генеральний секретар намагається максимально наблизити американців, ці зусилля відкривають тріщину з його партнерами в ЄС, які дедалі частіше закликають до створення європейських безпекових структур і континентальної армії поза НАТО.

POLITICO поспілкувалося з більш ніж десятком інсайдерів НАТО, дипломатів, а також нинішніх і колишніх колег Рютте, багатьом із яких надали анонімність, щоб вони могли говорити відверто. Вони описують лідера, якого поважають як вправного кризового менеджера, який нещодавно здобув перемогу у питанні Гренландії, але ціною поглиблення європейської тривоги щодо довгострокового майбутнього НАТО.

Однак захисники Рютте кажуть, що він виконав завдання зі збереження єдності альянсу — настільки складне, що він не завжди може гарантувати задоволення всіх 32 членів. Посадовці, знайомі з його стилем роботи, також наполягають, що приватно він говорить із Трампом більш прямо.

Втім, протистояння навколо Гренландії «завдало великої шкоди», сказав один дипломат НАТО. Підхід Рютте — це «пластир», який «відштовхнув союзників», додали вони.

«Ми — альянс із 32 країн, а не клуб “США плюс 31”».

Більш рівні за інших

Хоча Рютте наполягає, що представляє всіх союзників НАТО, очевидно, що його головний пріоритет — не допустити, щоб Сполучені Штати під керівництвом Трампа відвернулися від Європи. Це викликає критику, що такий фокус затьмарює решту його обов’язків.

Навіть успішна спроба генерального секретаря змусити Трампа відступити від погроз щодо Гренландії на саміті в Давосі (19–23 січня) породжує питання: чи це лише тимчасова пауза і чи США не спробують знову взяти під контроль частини арктичного острова.

«Яку саме угоду ви уклали з президентом Трампом?» — запитав у понеділок депутат “зелених” і колишній міністр закордонних справ Данії Віллі Сьовндаль. — «Чи мали ви мандат як генеральний секретар вести переговори від імені Гренландії та Данії?»

Рютте заперечив, що вийшов за межі своїх повноважень.

«Звісно, я не маю мандату вести переговори від імені Данії, тому я цього не робив і не робитиму», — сказав він у парламенті.

Ідеалізація Трампа також створює ризик проблеми довіри для альянсу.

Минулого року НАТО погодилося суттєво збільшити військові витрати до 5% ВВП до 2035 року — результат, який багато хто в альянсі також розглядає як крок до того, щоб Європа могла стояти на власних ногах.

НАТО добре відоме своєю колективною обороною — статтею 5, але альянс також пов’язаний статтями 2 і 3, які закликають країни сприяти економічній співпраці та взаємному переозброєнню. Своїми погрозами запровадити тарифи проти Європи й захопити Гренландію Трамп порушив обидві, сказав той самий дипломат НАТО.

До тривоги додається й те, що Трамп раніше ставив під сумнів свою підтримку статті 5 та принижував військові зобов’язання інших союзників, неправдиво заявивши минулого тижня, що європейці «трохи трималися осторонь передової» у війні в Афганістані під проводом США.

У відповідь на критику посадовець НАТО сказав:

«Як і генеральні секретарі до нього, Рютте переконаний, що наша колективна безпека найкраще забезпечується спільною роботою Європи та Північної Америки через НАТО».

Трамп-карта напоготові

Попри це, Рютте твердо дотримується своєї стратегії публічно підлещуватися до Трампа, наполягаючи, що він є позитивним чинником для альянсу.

Минулого року НАТО погодилося суттєво збільшити військові витрати до 5% ВВП до 2035 року — і Рютте в понеділок заявив, що «жодним чином» цього б не сталося без тиску президента США.

Білий дім повністю підтримує таку оцінку.

«Президент Трамп зробив для НАТО більше, ніж будь-хто», — сказала POLITICO заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі. — «Внесок Америки в НАТО значно перевищує внесок інших країн, а його успіх у забезпеченні п’ятивідсоткової обіцянки союзників допомагає Європі взяти більшу відповідальність за власну оборону».

Келлі сказала, що Трамп має «чудові стосунки» з Рютте, і додала:

«Сполучені Штати — єдиний партнер НАТО, який може захистити Гренландію, і президент просуває інтереси НАТО, роблячи це».

Його жорсткий підхід сформувався за 14 років управління часто сварливими коаліціями як найдовше чинний прем’єр-міністр Нідерландів.

«Він зовсім не ідеаліст, — сказав колишній колега. — Він прагматик».

Швидко налагодивши добрі стосунки з Трампом під час його першого терміну, Рютте зрозумів, що публічна лестощі — ключ до того, щоб утримувати президента США на своєму боці.

«Він може зробити себе дуже маленьким і покірним, щоб досягти мети», — сказала Петра де Конінг, авторка біографії Рютте 2020 року.

Це інколи доходило до крайнощів: нідерландець назвав Трампа «татком» під час минулорічного саміту НАТО в Гаазі та щедро обсипав його похвалами у повідомленнях, які злив сам президент США.

Та приватно він більш прямолінійний з Трампом, за словами людини, знайомої з його мисленням.

«Стосунки довірливі, — сказали вони, — але якщо натиснути, він буде прямим».

Втім, утримати всіх 32 членів НАТО в єдності щодо кожного рішення «майже неможливо», наполягала ця людина.

Хоча угода, яка змусила Трампа відступити від погроз щодо Гренландії, могла залишити неприємний осад у Європі, НАТО не було зруйноване.

«Реальність така: Рютте справляється», — сказав високопоставлений дипломат НАТО.

«На відміну від деяких інших лідерів, він ніколи не сумнівався в альянсі — це досвід», — додав другий дипломат.

Але прагнення догодити Трампу може надихнути президента США бути ще сміливішим у майбутньому.

«Політики по всьому світу й у цій країні ризикують, якщо ігнорують его Трампа», — сказав Стівен Фарнсворт, політолог з Університету Мері Вашингтон у Вірджинії.

Це також може створити проблеми для альянсу в перспективі.

«Заради блага альянсу він підлабузнюється до Трампа, — сказав перший дипломат НАТО. — Але питання в тому: де це закінчиться?»