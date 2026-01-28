У січні – грудні 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 179,4 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 9,8 відс., або на 16 млн грн більше, ніж у 2024 році. Про це повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області.

У податковій службі Миколаївщини стверджують, що для забезпечення належних надходжень до бюджетів акцизного податку необхідно забезпечити на місцях легальну реалізацію підакцизних товарів.

Нагадаємо, що перевірки закладів торгівлі та громадського харчування проводяться за скаргами громадян, у яких повідомляється про відмову суб’єкта господарювання проводити розрахунки за придбані товари (послуги) платіжною карткою, незастосування РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків за продаж підакцизної продукції тощо.

Додамо, що суб’єкти підприємництва щомісячно сплачують п’ятивідсотковий акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв у роздріб, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

ДПС Миколаївщини висловлює подяку усім платникам акцизного податку, які працюють легально та забезпечують місцеві бюджети області вагомими надходженнями, і закликає суб’єктів господарювання працювати у правовому полі!