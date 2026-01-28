Управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що з 01 січня 2026 року розпочався процес формування та надсилання платникам податків податкових повідомлень-рішень з податку на майно.

Слід зазначити, що для фізичних осіб суми грошових зобов’язань з податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок) визначає контролюючий орган.

Так, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, плата за землю – на підставі даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, надсилаються платнику податку контролюючим органом до 01 липня.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Звертаємо увагу платників податків, що у разі наявності зауважень щодо об’єктів оподаткування та/або суми нарахованих грошових зобов’язань пропонуємо звернутись письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо: об’єктів оподаткування; розміру площі об’єктів оподаткування; права на користування пільгою зі сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів і даними, підтвердженими платником податку, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Додатково повідомляємо, що податкове зобов’язання з податку на майно може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків давності, визначених Податковим кодексом України.

ДПС України розроблено примірний зразок Заяви на проведення звірки даних, який розміщено на сайті Головного управління ДПС у Миколаївській області за покликанням: https://mk.tax.gov.ua/listivki-ta-broshuri/976066.html.