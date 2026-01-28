У 2024 році Міністерство закордонних справ України презентувало цифрову особу, створену штучним інтелектом, щоб коментувати консульську інформацію для ЗМІ, яка отримала ім’я Вікторія Ші. Однак доволі швидко від ідеї довелося відмовитися як не ефективної. Про це в МЗС повідомили у відповідь на запит Українських Новин.

ШІ-спікер була презентована 1 травня 2024 року, а останнє її згадування на сайті МЗС датовано 10 жовтня того ж року. За цей період на сайті відомства було опубліковано 11 коментарів за участю Вікторії ШІ.

“В процесі реалізації проєкту він не отримав очікуваної зацікавленості з боку представників ЗМІ, з чим і був пов’язаний спад у його використанні”, – зазначили в МЗС України.

Відповідь МЗС на запит Українських Новин. Скриншот: УН

Водночас в міністерстві наголошують, що на реалізацію проекту ШІ-спікера не витрачалися бюджетні кошти.

“Цей пілотний проєкт був розроблений задля оптимізації взаємодії з пресою з консульських питань та реалізований без жодного використання бюджетних коштів”, – йдеться у відповіді Українським Новинам.

Раніше у МЗС України повідомляли, що ідея створення ШІ-аватара для взаємодії з пресою належала тодішньому міністру Дмитру Кулебі. А сама представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре (брала участь у реаліті-шоу Холостяк-11).