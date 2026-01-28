Сьогодні, 28 січня, виконавчий комітет міської ради вніс зміни до мережі електротранспорту Миколаєва. Зокрема, було оновлено схеми руху тролейбусних маршрутів №10 та №11.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Як повідомив заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса, маршрут № 10 продовжили. Відтепер він курсуватиме від вулиці Айвазовського до вулиці Курортної. Таким чином, «десятка» стане одним із найдовших тролейбусних маршрутів у місті – він починатиметься в Корабельному районі та завершуватиметься в мкр. Намив.

Що стосується маршруту № 11 «вул. Айвазовського кільцевий», то тепер тролейбуси цього напрямку виїжджатимуть на пр. Богоявленський з вул. Океанівської.

