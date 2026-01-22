Сьогодні, 22 січня, у зв’язку з запровадженням графіків аварійних та збільшення погодинних відключень електроенергії , а також з урахуванням технічних особливостей роботи електротранспорту перевезення на маршрутах міста здійснюватимуть тролейбусами марки PTS з автономним ходом до 20 км.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Рух трамваїв тимчасово призупинено. По мірі стабілізації ситуації рухомий склад поступово повертатиметься на маршрути міста, про що буде поінформовано додатково.

Пасажирів просять уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.

Як повідомляло Інше ТВ, Начальник Миколаївської ОВА Кім: «Треба готуватися до найгіршого – 2 години є світло на добу»