У Миколаєві прокурори повідомили про підозру керівнику КП за розтрату понад 1,2 млн грн бюджетних коштів при закупівлі світлофорів. (Мабуть, йдеться про Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва, – ІншеТВ).

20 січня 2025 року прокурорами Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру одному із керівників комунального підприємства Миколаївської міської ради, що спеціалізується на організації безпеки дорожнього руху в місті.

Встановлено, що керівник комунального підприємства, зловживаючи службовим становищем та достовірно знаючи про непоставку світлофорів за укладеним договором, здійснив їх повну оплату, чим завдав бюджету міста збитків на суму понад 1,2 млн грн.

За результатами проведених обшуків на підприємстві та за місцем проживання керівника вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Йому інкримінується розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.