Останнім часом Миколаївщина не зазнає масштабних обстрілів, однак потерпає від жорстких відключень світла.

Між тим, регіон збирається допомагати постраждалій від обстрілів столиці.

Про це сьогодні, 22 січня, в ефірі телемарафону сказав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Інше ТВ.

«Ми ще отримали додатково команду на відключення 10 черг по ГАВ, і вони трохи накладаються (на ГПВ). Тобто не вся область у блекауті, як написали, але дуже мало світла. За моєю інформацією, це пов’язано з тим, що є проблеми з транзитом із заходу, в тому числі імпортованої електроенергії, на схід, перевантажені мережі. Тому всі 6 обленерго, в яких контрольний пакет акцій за державою, отримали команду на серйозні відключення. Тому я людей і попереджав, що є проблема», – так Віталій Кім прокоментував свій ранковий допис у соцмережах.

Також він додав, що, попри складну ситуацію, Миколаївщина допоможе столиці.

«Сьогодні такий день (22 січня – День Соборності, – прим.ред.), що треба якраз об’єднуватися, навіть коли погано, допомагати іншим, щоб не злість була, а шана до себе. Ми готуємося відправляти на Київ наші ремонтні бригади, трохи наших резервних генераторів, тому що в Києві ситуація ще гірша – у них немає тепла і води», – зазначив він.

На запитання ведучої, до чого ж готуватися мешканцям Миколаївщини, Віталій Кім дав сумний прогноз: «Вважаю, що треба готуватися до найгіршого – 2 години є світло на добу».

