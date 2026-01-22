Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно лікаря відділення хірургічної стоматології КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» за фактом неналежного виконання ним своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

Слідством встановлено, що 30 липня 2024 року близько 22:55 бригада швидкої допомоги доставила до лікарні чоловіка з забоями, гематомами обличчя, переломом кісток носу та закритою черепно-мозковою травмою.

Лікар оглянув пацієнта, встановив діагноз, однак, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, не виконав необхідного обсягу обстеження та не дотримався вимог медичних протоколів, що призвело до смерті пацієнта.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Йому загрожує до двох років позбавлення волі.