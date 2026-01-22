Адміністрація морських портів України почне використовувати дрони для інженерних та підводних робіт у портах.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.

Для водолазної служби філії «Дельта-лоцман» АМПУ придбало підводний дистанційно керований дрон. Його використовують для огляду причалів, гідротехнічних споруд, підводної частини суден і дна акваторій. Підводний дрон передає відео та фото в режимі реального часу і дозволяє виконувати частину робіт без залучення водолазів у небезпечних умовах, зокрема під час аварійних ситуацій.

Філія «ЧОРНОМОРНДІПРОЄКТ» отримала дрон для інженерних обстежень гідротехнічних споруд і портів. Його застосовують для фото- та відеофіксації технічного стану об’єктів, моніторингу територій портів і збору даних для подальшого аналізу та планування робіт.

Як повідомляло Інше ТВ, АМПУ тестує підводні дрони для моніторингу портової інфраструктури