21 січня рятувальники Миколаївщини ліквідували п’ять пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Криво Озеро Кривоозерської територіальної громади Первомайського району горів дах житлового будинку на площі 20 кв. м.

У с. Чаусове-1 Синюхобрідської громади Первомайського району зайнялася кімната житлового будинку площею 20 кв. м.

У мкр Велика Корениха м. Миколаєва виникла пожежа перекриття житлового будинку на незначній площі.

Також двічі горів очерет за межами населених пунктів.

Причини пожеж встановлюються.

Загалом від ДСНС залучались 20 рятувальників, 4 спецавтомобілі. Додатково залучались вогнеборці місцевих пожежних охорон Синюхинобрідської ОТГ та «Пересадівка».

Як повідомляло Інше ТВ, позавчора на Миколаївщині було три незначних пожежі