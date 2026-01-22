Макрон у Швейцарії виступав у «авіаторах» від бренду Henry Jullien. Темні окуляри президент Франції надів через розрив судини в оці.

Зовнішній вигляд політика миттєво породив хвилю мемів та жартів від колег, у тому числі від Дональда Трампа. Після цього пошукові запити на модель Pacific S 01 різко зросли – як і акції iVision Tech, а сайт бренду через трафік час від часу не працює, пише Nexta.

У Henry Jullien розповіли, що свої очки Макрон купив у 2024 році за 659 євро. У магазині президентові Франції пропонували зробити подарунок, однак він відмовився і сам заплатив за покупку.