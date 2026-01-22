У ніч на 22 січня (з 18:00 21 січня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 154 бої, половина з них – на Покровському та Гуляйпільському напрямках, – Генштаб