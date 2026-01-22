У Миколаєві учасник бойових дій Дмитро Захарчук, сержант 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, відкрив сучасний барбершоп «4.5.0» за грант у 500 тис. грн.

У закладі працює троє людей: сам власник та два наймані працівники. Послуги вже отримали перші клієнти.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Дмитро проходив службу з 2020 року, брав участь у бойових операціях у Северодонецьку, Лимані, Мар’їнці та Вугледарі. За мужність нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. У 2025 році демобілізований у зв’язку із пораненням.

Заклад функціонує та надає професійні послуги чоловічого догляду. Ідея відкриття барбершопу стала логічним продовженням прагнення Дмитра до повноцінної адаптації після служби та реалізації себе у цивільному житті.

«Ідея власного бізнесу була у мене ще з 2017 року, а грантова підтримка дала можливість її реалізувати. Зараз у барбершопі працюємо троє, плануємо масштабуватися, але головне — знайти та навчити майстрів. Рекомендую ветеранам звертатися за грантами: це реальна можливість почати власну справу та працювати на себе, не залежачи від інших», – розповів Дмитро Захарчук.

Як додають у Миколаївській ОВА, в межах програми «єРобота» на Миколаївщині вже 47 ветеранів та членів їхніх родин отримали гранти на відкриття власної справи. Загальна сума підтримки перевищила 20 млн грн, а в межах цих проєктів створено понад 80 робочих місць.

