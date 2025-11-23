На півдні України, у мальовничому селі Українка на березі Тилігульського лиману, розташувалася унікальна равликова ферма “Равликовий Рай”.

Її засновник, місцевий ветеран-підприємець Олександр Піщаний перетворив ділянку у 5000 кв.м на справжній центр равликового бізнесу, де вирощують елітний сорт равликів Helix Maxima. Ця ініціатива не лише сприяє розвитку гастрономічного туризму в Україні, а й відкриває перспективи експорту продукції до Європи.

Про бізнес розповідає платформа Veteranobonds (Підтримка ветеранського бізнесу).

Від захоплення до бізнесу

Ідея створення равликової ферми з’явилася після подорожі Олександра у Хорватії, де він відвідав ферму, що спеціалізується на вирощуванні равликів. Побачивши на власні очі, як працює цей бізнес, і надихнувшись європейським досвідом, він вирішив спробувати реалізувати подібний проєкт в Україні.

Звернувши увагу на сорт Helix Maxima, який швидко дозріває та має високу репродуктивну здатність — равлики здатні розмножуватися вже через пів року, що робить їх вигідними для розведення.

Ферма почала свою діяльність з невеликого поголів’я, яке поступово збільшувалося. На сьогодні з розширенням тут вирощують до десяти тонн равликів, що забезпечує потреби власного кафе і відкриває перспективи виходу на міжнародний ринок. У 2025 році бізнес отримав фінансову підтримку від компанії FіnStream через купівлю ветеранських облігацій, які придбала компанія Vodafone Україна, що і дозволило розширити виробничі потужності ветеранського бізнесу та покращити умови вирощування равликів.

Вирощування равликів: Технології та особливості

Розведення равликів потребує особливих умов. Маленькі молюски прокидаються наприкінці лютого, а після 2-3 тижнів адаптації починають активне зростання. Олександр створив оптимальне середовище для розвитку равликів, використовуючи методи крапельного зрошення та природної інкубації.

Одна з унікальних особливостей равликів – здатність змінювати стать залежно від соціального середовища. Після спарювання обидва равлики можуть відкладати ікру, що значно збільшує продуктивність розведення. Ікра переміщується у спеціальні інкубатори, де створено ідеальні умови для її дозрівання.

Протягом декількох місяців маленький равлик, розміром із зернятко гречки, виростає до повноцінного дорослого молюска. До кінця вересня на фермі збирають “урожай” равликів, який використовується для потреб кафе та подальшого експорту.

Від ферми до ресторану: Як готують делікатеси

“Равликовий Рай” не лише розводить равликів, а й пропонує унікальний гастрономічний досвід. Власне кафе спеціалізується на приготуванні французького делікатесу – ескарго. У меню можна знайти п’ять варіантів приготування, серед яких класичний “по-бургундськи” та ніжний варіант із сиром горгонзола.

Процес підготовки равликів до споживання досить складний. Спочатку вони проходять сортування та очищення, потім промиваються та варяться. Мушлі обробляють содою та висушують, після чого починається процес фарширування. Готові равлики заморожуються і згодом подаються гостям кафе.

Перспективи та плани

Європейський ринок має стабільно високий попит на равликів, і “Равликовий Рай” планує вихід на міжнародну арену. Вже сьогодні ферма працює над розширенням виробництва для експорту до Франції, Іспанії та Італії.

“Ми прагнемо популяризувати равликовий бізнес в Україні та показати, що цей продукт може стати не лише туристичною родзинкою, а й конкурентоспроможною експортною нішею”, – ділиться планами Олександр Піщаний.

Таким чином, “Равликовий Рай” є не лише успішним бізнесом, а й чудовим прикладом того, як креативний підхід та наполегливість можуть створити унікальний продукт, здатний зацікавити як українських гурманів, так і міжнародних покупців.

