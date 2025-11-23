У Миколаєві поліцейські розшукують свідків ДТП, у якій постраждав пішохід.

20 листопада, близько 13:00, в районі перехрестя вулиць Одеське шосе та Очаківська, 31-річний водій автомобіля Opel Kadet допустив наїзд на 68-річного чоловіка, який перетинав дорогу в межах регульованого пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди 68-річний пішохід із тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу.

Слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

📍Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 068 327 4414 або 102.