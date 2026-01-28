Тисячі київських сімей через обстріли Росії живуть без світла, опалення та гарячої води. Холод у квартирах, неможливість приготувати їжу чи зарядити телефон стали повсякденною реальністю для киян. На Оболоні ветерани поставили фудтрак, де мешканці столиці можуть отримати гаряче.

Кореспондент “Телеграфа” Ян Доброносов зняв цей незвичайний пункт незламності.

Волонтери розповіли, що поки що тут можна отримати гарячий курячий бульйон, чай, сухарики, хлібці та батони.

У ряд стоять великі каструлі, в яких кип’ятиться вода і вариться бульйон. Усередині висить плакат із девізом: “Годуємо для будь-якого сценарію”.

У фудтраку працює генератор, можна зарядити телефон. На вулиці до фургону вишикувалася черга, мешканці району приносять скляні банки, щоби взяти гаряче питво для когось ще. Люди переважно похилого віку.

Довідка: Фудтрак — це мобільна закусочна, що представляє собою фургон або причеп, обладнаний для приготування та продажу їжі прямо на вулиці.