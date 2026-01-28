Протягом 27 січня пожежно-рятувальні підрозділи Миколаївської області ліквідували 5 пожеж. На жаль, не обійшлося без наслідків.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, під час гасіння пожежі в кімнаті приватного житлового будинку в м. Вознесенськ вогнеборці виявили тіло загиблого власника 1935 р. н. Горіли речі домашнього вжитку та побутова техніка на площі 12 кв. м.

У с. Троїцько-Сафонове Казанківської ТГ Баштанського району під час пожежі літньої кухні чоловік 1937 р. н. отримав термічні опіки обличчя та був госпіталізований до лікувального закладу. Пожежу площею 30 кв. м ліквідовано.

Двічі рятувальники залучалися до гасіння перекриттів житлових будинків у м. Новий Буг (площа 30 кв. м) та с. Прибузьке Галицинівської ТГ Миколаївського району (площа 6 кв. м).

У м. Нова Одеса ліквідовано пожежу підсобного приміщення на території магазину площею 5 кв. м.

Причини всіх пожеж наразі встановлюються.

Від ДСНС залучалися 20 рятувальників, 5 одиниць техніки, а також відділення Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині горіли дача, гараж і кіоски