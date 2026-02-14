У Національному заповіднику «Софія Київська» відкрився унікальний виставковий проєкт «У світлі Караваджо. Порятунок. Дослідження. Реставрація» — історія відновлення полотна «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди».

Виставка розповідає історію порятунку картини XVII століття, пов’язаної з ім’ям італійського художника Мікеланджело Мерізі да Караваджо. На полотні зображена євангельська сцена арешту Христа під час зрадницького поцілунку Іуди, який у такий спосіб виказав Його римлянам. Робота вражає глибиною драматизму та витонченим мистецтвом світлотіні – рисами, що яскраво характеризують творчість Караваджо.

«У часи, коли в Україні культура зазнає пошкоджень і зростає кількість загроз для культурної спадщини, такі приклади особливо важливі. Вони показують, що культура — це розвиток, ідентичність, солідарність і єдність. Саме доступ до культури допомагає нам бути разом і відчувати цю солідарність. Саме тому ЮНЕСКО було зацікавлене підтримати цю виставку, а також реставрацію рами, яка після довгого часу була відновлена. Сьогодні ми бачимо поєднання двох елементів — картини, яку українські фахівці відреставрували ще до війни, і рами, що зберігалася в Одеському музеї західного і східного мистецтва та була відновлена. Для ЮНЕСКО ця виставка є підтвердженням нашої співпраці з українськими інституціями, і ми раді продовжувати цю роботу разом», — сказала керівниця Представництва ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

Проєкт представили Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Одеський музей західного і східного мистецтва та Національний заповідник «Софія Київська».

«Сьогоднішня подія — це розповідь про складну долю картини: як її викрали, як розшукували і, найголовніше, як відродили. Це історія реставрації, виконаної фахівцями унікальної професії — художниками-реставраторами. Саме їхня робота повернула полотну життя», — підкреслила генеральна директорка Національного науково-дослідного реставраційного центру України Світлана Стрєльнікова.

Картину викрали 18 років тому з Одеського музею західного і східного мистецтва. Зловмисники вирізали центральну частину полотна з підрамка. Згодом твір знайшли в Берліні та повернули в Україну.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2018 році шедевр Караваджо, який після його викрадення та знаходження пролежав 7 років під арештом як речовий доказ, нарешті повернули Одеському худмузею.

Картина надійшла до реставраційного центру у двох частинах — центральна композиція та фрагменти окрайок. Реставратори зафіксували численні втрати фарбового шару, розриви полотна, деформації, пошкодження після варварського вирізання.

Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели детальні наукові дослідження. Вони вивчили основу полотна, пігменти, лакове покриття. Після цього розробили поетапний план відновлення.

Реставратори укріпили основу, з’єднали фрагменти, стабілізували фарбовий шар. Вони працювали з мікроскопом і спеціальними матеріалами, щоб не втрутитися в авторський живопис. Кожен етап документували.

Робота тривала кілька років й вимагала високої точності та відповідальності. Українські фахівці повернули картині цілісність і музейний вигляд.

Проєкт реалізується за підтримки Представництва ЮНЕСКО в Україні, Міністерства культури України, Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.