Діти та підлітки у Фінляндії потрапляють до лікарень через парацетамол.

Про це повідомляє Українська служба Yle.

Подекуди навмисне передозування парацетамолом призводило до реанімації, каже заступниця головного лікаря відділення підліткової психіатрії Університетської лікарні Куопіо Лаура Мюллюмякі.

– Мені відомо, що таких випадків у Куопіо було до десятка. Дітям було 13–17 років, – каже Мюллюмякі.

Парацетамол використовується для знеболення та зниження температури.

За даними Фінського агентства лікарських засобів Fimea, навіть невелике передозування може призвести до серйозного пошкодження печінки.

Центр безпеки та розвитку фармацевтичної галузі Fimea минулого тижня попередив про челенджі в соцмережах, які заохочують дітей до вживання парацетамолу.

Мюллюмякі також говорить про підбурювання в соціальних мережах.

Передозування парацетамолом може призвести навіть до трансплантації печінки або смерті, повідомляє Fimea.

