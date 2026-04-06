Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні Кабмін зустрівся з нардепами щодо законопроєктів, необхідних для продовження фінансування у межах Ukraine Facility та програми МВФ.

Після засідання фракції «Слуга народу» в ВР, у якому взяли участь спікер парламенту Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, міністр фінансів Сергій Марченко, очільник фракції «СН» Давид Арахамія фактично пообіцяв підтримку законопроєктів.

«Відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога. Дякую народним депутатам за активну роботу і донесення важливих позицій. Такі формати допомагають рухатися вперед.

Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави», – зокрема написав Давид Арахамія на своєму телеграм-каналі.