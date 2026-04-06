З 2022 року нелегальна міграція з Білорусі до Польщі зменшилася на 96%. Про це повідомило МВС Польщі, пише Кореспондент.

“Нульова толерантність до нелегальної міграції. Рішуча політика уряду, рекордні інвестиції в безпеку кордонів та служба прикордонників призвели до скорочення кількості мігрантів на кордоні з Білоруссю на майже 96%”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у першому кварталі 2022 року зафіксували 3306 спроб незаконного перетину кордону. Натомість у першому кварталі 2026 року їх було лише 158. Серед іншого, на це вплинуло також “тимчасове призупинення прав на притулок, якими зловживали нелегальні мігранти”.

Як повідомляється, уряд продовжує інвестувати в захист кордону з Білоруссю, а також утримує тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою.